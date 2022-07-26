«الشباب والرياضة» تدعم طلاب الثانوية بمبادرة «حدد مسارك الوظيفي واختار كُليتك»

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، مسارات الثانوية العامة ضمن «استثمر وقتك صيف 2022»، في إطار فعاليات برنامج «طور وغير»، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير للتنمية.

مسارات الثانوية ضمن «استثمر وقتك صيف 2022»

يتضمن البرنامج وبينار أونلاين تحت عنوان «أخيراً خلصنا»، يوم الأربعاء الموافق 27 يوليه، من الساعة الـ 8 مساءً للدعاية والتعريف بمسارات الثانوية ضمن بالإضافة إلى تنفيذ ورشة عمل تحت عنوان «أخيراً خلصنا»، بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 31 يوليو من 11 صباحًا إلى 2 ظهراً، على أن يتضمن المحتوى التعريف بمبادرة طور وغير، وعقد جلسة تعارف بالشباب وتقسيم الشباب الي مجموعات حسب التخصصات.

وتضمن الفعالية نشاطًا تفاعليًا بطرح أسئلة على الشباب وتتضمن معرفة الكليات المتاحة للمشاركين مع فتح باب المناقشات وإعطاء الوقت الكافي للشباب للتعبير عن أحلامهم وأفكارهم، مع شرح طريقة الحصول على التدريبات ببرنامج «طور وغير»، مع تنفيذ دعاية للمسار للمشاركين في الورش المنفذة على مستوي الجمهورية، حيث يتم تنفيذ ورشة بعنوان «حدد مستقبلك مجموعك لوحده مش كفاية»، خلال الفترة من 20 يوليو إلى 2 أغسطس.

ويجري تنفيذ ورشة بعنوان «حدد مسارك الوظيفي واختار كُليتك»، خلال الفترة من 5 إلى 8 أغسطس، وخلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس ويتم تنفيذ ورشة عمل بعنوان «الاستثمار الجيد لحياتك المستقبلية»، وخلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس يتم تنفيذ ورشة عمل عن «التسويق الإليكتروني»، وتُختتم ورش العمل خلال الفترة من «2 إلى 5»، سبتمبر بورشة عمل بعنوان «استعد للعمل».

الكشف عن ميول الطلاب والطالبات

وأكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي يتم تنفيذ البرنامج ليسهم في الكشف عن ميول الطلاب والطالبات بهدف مساعدتهم على التخطيط المبكر للمستقبل واستثمار إمكاناتهم المعرفية وقدراتهم على النحو الأمثل.

الموازنة بين الميول والقدرات وتعزيز اتجاهات الطلبة

وأضافت أن الإدارة توجه طلاب الثانوية العامة لاختيار المسار الدراسي الملائم لقدراتهم وميولهم، واستكمال رحلتهم التعليمية بطريقة صحيحة قائمة على المعرفة والوعي بميولهم وقدراتهم والفرص المتاحة لهم وفق أساليب وأدوات علمية ومهنية، كما تُمكّن أولياء الأمور والمعلمين من مساندة الطلاب والطالبات في كل خطوة من رحلتهم التعليمية.