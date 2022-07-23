آخر موعد لتسجيل طلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات.. برقم الجلوس

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يبدأ الطلاب الراغبون في الالتحاق بالكليات التي يشترط الدخول لها اجتياز اختبارات القدرات البحث عن كيفية التقديم وخطوات التسجيل، وكذلك معرفة آخر موعد لذلك، ما دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن التفاصيل.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح من خلال هذا التقرير آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة عام 2022، إضافة إلى خطوات التسجيل.

آخر موعد للتسجيل في اختبارت القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل التسجيل في اختبارات القدرات، والموعد المحدد لذلك، ومن المقرر فتح باب التسجيل عبر الموقع الخاص بالتنسيق يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يوليو الجاري، ليستمر التسجيل في اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2022

- أتاحت وزارة التعليم العالي فرصة التسجيل لأداء اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق من هنـا.

- يستخدم الطالب الراغب في التسجيل لاختبارات القدرات بطاقة الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به.

- وبعد إدخال رقم البطاقة ورقم الجلوس تظهر أمام الطالب جميع البيانات الخاصة به حتى يتم التأكد منها.

- ثم تظهر أمام الطالب الكليات التي يشترط دخولها اجتياز اختبارات القدرات حتى يختار الكلية التي يرغب بها.

- وبعد أن ينتهي الطالب من التسجيل لاختبارت قدرات الكلية التي يرغب بها، يجب عليه أن يقوم بطباعة إيصال نوع القدرات والمواعيد وأماكن تنظيم هذه الاختبارت.

- ثم يتوجه الطالب في الموعد المحدد للمكان الموجود في الإيصال الذي قام بطباعته، حتى يتمكن من ىداء اختبار القدرات.