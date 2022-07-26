نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.. كيف تحصل عليها بشكل سريع؟

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ واحدة من الكلمات التي شهدت عمليات بحث كبيرة عبر المحرك جوجل خلال الدقائق الماضية، إذ ينشغل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة النتيجة النهائية لامتحانات العامة الدراسي الحالي 2022 ليتسنى لهم الالتحاق بالجامعات والمعاهد التي يرغبون بها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها بوابة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ بشكل سريع .

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ بشكل سريع فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والإعلان عنها بشكل رسمي من خلال موقع جريدة «الوطن» بالضغط على هذا الرابط الذي خصصته الجريدة لهذا الأمر، من خلال إدخال الاسم الرباعي، اختيار الشعبة، كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب أيضا، تحديد المحافظة الخاصة به، تسجيل رقم الهاتف الخاص به، وأخيرًا الضغط على سجل الآن للحصول على النتيجة فور الظهور والاعتماد.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، أنّه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الأسبوع الأول من شهر أغسطس، مؤكدا أن المواعيد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس لها أي أساس من الصحة، وفق منشور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.

وأضاف شوقي، أنّه لا صحة لاعتماد النتيجة وإعلان أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية يوم الخميس، وإعلانها على موقع الرسمي للوزارة يوم السبت.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

- امتحان اللغة العربية يوم السبت 20 أغسطس.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية يوم الأحد 21 أغسطس.

- امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) يوم الإثنين 22 أغسطس.

- امتحان مادة الاقتصاد، والإحصاء يوم الثلاثاء 23 أغسطس.

- امتحان مادة الفيزياء، وامتحان التاريخ يوم الأربعاء 24 أغسطس.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 25 أغسطس.

- امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا يوم السبت 27 أغسطس.

- امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) يوم الأحد 28 أغسطس.

- امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة وامتحان مادة علم النفس والاجتماع، وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) يوم الاثنين 29 أغسطس.

- امتحان مادة الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية الاستاتيكا يوم الثلاثاء 30 أغسطس.