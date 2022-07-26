طبيب يحذر من حمى القرم ويوضح أعراضها.. 30% نسبة الوفاة بين المصابين

في ذروة الحديث عن الموجة السادسة من فيروس كورونا ومرض جدري القرود، بعد إعلان المنظمة العالمية حالة الطوارئ الطبية، خرجت دراسة نشرتها مجلة «sanjosespotlight» المهتمة بالبحث في الأمراض المعدية، تشير إلى أن هناك حمى نادرة ينتقل إلى البشر عن طريق حشرة صغيرة من خلال العينين.

وظهرت هذه الدراسة بعد إصابة رجل في إسبانيا بنزيف في العينين نتيجة تعرضه لقرصة من حشرة «قراد» التي نتج عنها حمى القرم والكونغو النزفية «CCHF»، المستوطنة في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، بينما نادرا ما يظهر في شمال أوروبا، ويسببه فيروس تحمله هذه الحشرة.

أعراض حمى «القرم»

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأعراض التي تظهر في بداية الإصابة بالفيروس الشعور بالغثيان والقيء والإسهال، تنتقل للبشر من خلال الدم أو سوائل الجسم، مشيرة إلى أن معدل الوفيات بين المصابين بها يبلغ 30%.

وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن حمى القرم تنتقل للبشر إما عن طريق لدغة القراد أو الاتصال المباشر بدم أو أنسجة الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو بعده مباشرة مثل الأغنام والأبقار، وينتقل بعدها الفيروس من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته، مؤكدا أنه لا يوجد لقاح مضاد للفيروس حتى الآن.

طريقة انتقال حمى «القرم»

وأوضح «شاهين»، أن هذا الفيروس عادة ما يكون في المناطق الزراعية، وتبدأ الأعراض بظهور بقعة حمراء يتغير لونها كل فترة حتى تتطور إلى طفح جلدي، وبعدها تبدأ أعراض أخرى في الظهور مثل التهاب العيون والحساسية للضوء.

وأكد أن الفيروس لا ينتشر بسهولة، كما أن المخاطر منخفضة للغاية حتى الأن، ولكن وجب الحذر، مضيفا أنه في حالة ظهور هذه الأعراض لابد من التوجه إلى طبيب مختص حتى لا يحدث مضاعفات للمريض.

ونصح «شاهين» بتقليل خطورة الإصابة بداء حمى «القرم»، باستخدام اختبار «المقايسة الامتصاصية المناعية» للكشف عن هذا المرض مبكرا، التعامل بالإجراءات الاحترازية المعروفة عند الاشتباه بالمرض.