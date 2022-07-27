«الشباب والرياضة» تتصدى لظواهر العنف ضد المرأة والأطفال ببرنامج «لقطة»

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، تنفيذ برنامج لقطة للموبايل سينما، الذي تستمر فعالياته حتى 28 يوليو الحالي داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 32 شابًا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

تمكين الشباب لمكافحة ظواهر العنف

ويضمّ البرنامج عددًا من ورش العمل والجلسات التدريبية، حيث يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، وتأتي ورشة العمل الأولى بعنوان «دمج ذوي الإعاقة»، برئاسة هبة خُليف، المُدربة لدى الوكالة الألمانية Giz، وتتحدث عن المشاكل والمعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة، خاصة البصرية، وكيفية التعامل مع ذوي الهمم في عمليات «التصوير، المونتاج، والإخراج».

توزيع مجموعة من العدسات السوداء علي المُتدربين

وناقشت ورشة العمل الثانية قضايا gender «النوع الاجتماعي»، الخاصة بالسكان والعنف ضد المرأة والمساواة المجتمعية، وحاضرت فيها دعاء عبدالعال، استشاري النوع اجتماعي، وقدّمت شرحا تفصيليا عن مفهوم الجندر بشكل عملي بين الحاضر والماضي، من خلال تقسيم المُتدربين إلى 4 مجموعات لتمثيل مشهد من فيلم «الحفيد» وإعادة صياغته في الحاضر، وانتهت الفعاليات بشرح مسؤوليات الأسرة «الأب، الأم، والأبناء».

تمكين الشباب والشابات لمكافحة العنف

ويستهدف البرنامج تمكين الشباب والشابات لمكافحة ظواهر العنف المختلفة، التي قد تتعرض لها المرأة والأطفال، ودمج ذوي الإعاقة وقضايا السكان، وتعريف المشاركين على كيفية استخدام الموبايل لإنتاج أفلام وثائقية، وتوظيفها في عدد من القضايا المجتمعية، أبرزها مكافحة التحرش، والعنف ضد المرأة، والطفل، ودمج المعاقين، وقضايا السكان، إضافة إلى التطبيق العملي والتجريبي TOT لـ14 مُدربا تم تأهليهم في المراحل السابقة.