«الشباب والرياضة» تطلق برنامج تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الرجولة

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن المبادرة الجديدة للوزارة مزدوجة ومهمة جدًا، لافتًا إلى أن وزارة الشباب وللرياضة تتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «Giz»، في عدد من المبادرات التي تولي اهتمام كبير بقضايا المرأة وحمايتها من العنف والتحرش وغيرها.

إطلاق برنامج تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الرجولة أغسطس المقبل بالغردقة

وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن هذا البرنامج مختلف لكنه يصب في نفس الاتجاه، لافتًا إلى أن البرنامج يأتي تحت عنوان تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الرجولة، لافتًا إلى أنه موعد بدء انطلاق البرنامج 6 أغسطس المقبل بالمدينة الشبابية بالغردقة.

البرنامج يستهدف تدريب 35 شخصا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن البرنامج يستهدف تدريب مجموعة قوامها 35 مدربا، على النوع الاجتماعي والرجولة ومهارات التواصل ومبادئ الدعم النفسي من خلال أنشطة متنوعة.

الفئة العمرية المستهدفة من عمر 20 وحتى 29 عامًا

ولفت فوزي إلى أن الفئة العمرية المستهدفة من عمر 20 وحتى 29 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا العمر يكون أكثره من المقبلين على الزواج، وبذلك سيتم تأهيلهم بصورة جيدة، منوهًا إلى أن البرنامج يتضمن دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة وذوي الهمم، موضحًا أن محافظات المرحلة الأولى ستتضمن مشاركين من اسوان وقنا وسوهاج والفيوم والدقهلية وإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد وأسيوط، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى.