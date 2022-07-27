بعد الإعلان عن تصميمها.. كل ما تريد معرفته عن مدينة «ذا لاين» السعودية

تزايدت مؤشرات البحث على محرك «جوجل» خلال الساعات الماضية، عن ما هي مدينة «ذا لاين» ضمن مشروع «نيوم» الاقتصادي، التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بمنطقة «نيوم» الاقتصادية، حيث ستُطرح للاكتتاب العام بعد عامين.

ما مشروع مدينة «نيوم» الاقتصادية في السعودية؟

أعلن «بن سلمان»، أن مدينة «ذا لاين» الجديدة ضمن مشروع «نيوم»، تهدف للعيش بطريقة مثالية مثالية بالإضافة إلى محاربة التحديات التي تعرقل حياة البشر، حيث تحتوى على قطار ذو سرعة فائقة يربط بين طرفي المدينة ويصل خلال 20 دقيقة فقط، كما أن جوانب المدينة ستكون مصنعة من أسطح الزجاج وبمثابة مرآة عاكسة للطبيعة.

وأضاف «بن سلمان»، أن مدينة «ذا لاين»، سيجرى إنشائها وبنائها وفقًا لأحدث تقنيات الهندسية للبناء بشكل رقمي بالكامل، إلى جانب الاستعانة بفريق من المهندسين المدنيين المختصين عالميًا.

وبحسب قناة العربية، أكد ولي العهد السعودي، أن عملية طرح مشروع «ذا لاين»، ستضيف ما يقرب من 1.2 تريليون ريال سعودي لسوق الأسهم السعودية في بداية المرحلة، في حين ستصل إلى 5 تريليونات ريال سعودي بعد الانتهاء من إنشاء المشروع، كما سيهدف ذلك المشروع لجعل السعودية من بين أعلى 3 أسواق أسهم عالميًا، بالإضافة إلى أن كافة شركات الاستثمارات العامة من المقرر طرحها في سوق الأسهم.

أرباح مدينة «ذا لاين»

وقال «بن سلمان»، إن المرحلة الأولى من المشروع تنطوي على ما يقرب من 1.2 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030، في حين أن الدعم الحكومي سيتراوح ما بين 200 و300 مليار ريال سعودي، وتقوم السلطات المختصة بوضعه في صندوق استثماري خاص بالمشروع، مع التخطيط للاستثمار في المؤسسات التي توافق على العمل فيه.

وفي السياق ذاته، صرح «بن سلمان» أن صندوق مشروع «ذا لاين» للاستثمار سيصل حجمه إلى 400 مليار ريال سعودي ويعد أحد أكبر مشاريع البناء والاستثمار المعقدة في العالم.