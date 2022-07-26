رفع كفاءة الصرف الصحي واستكمال رصف الطرق في حي الزهور ببورسعيد

تابعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال استكمال خطة تطوير البنية التحتية بحي الزهور، منها رفع رفع كفاءة وتطوير الصرف الصحي بمنطقة علي بن أبي طالب.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستمرار المتابعة الميدانية لجميع المشروعات الخدمية التي تشهد تطوير ورفع كفاءة.

العمل بالمرحلة الأولي لإنشاء شبكة صرف جديدة

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في بيان أنه جاري استكمال العمل بالمرحلة الأولي لإنشاء شبكة صرف صحي جديدة بمنطقة علي بن ابي طالب، وذلك لانتهاء مشاكل الصرف الصحي بهذه المنطقة، حيث تقوم بالأعمال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

استكمال رصف المنطقة السابعة بمناخ بورسعيد

وأعلن محافظ بورسعيد، استكمال أعمال رصف الطرق وتطوير عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية بمحافظة بورسعيد، منها حي المناخ وذلك في أطار الخطة الموسعة للارتقاء بمنظومة الطرق بالمحافظة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أنه يجري استكمال أعمال الرصف بالطبقة الاسفلتية بالمنطقة السابعة بحي المناخ، مشيرا إلى أنه يجرى وضع طبقة الأسفلت ورصف الطرق وذلك ضمن أعمال التطوير الموسعة التي يشهدها محور 23 ديسمبر ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطرق بالمنطقة السابعة تشمل إعادة رصف الشوارع بين العمارات السكنية وزيادة معدلات الأضاءة والتجميل والتشجير فيها وعمل ممرات انترلوك، وذلك لاستكمال المظهر الجمالي، ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت.

وأوضح أنه يجري العمل في تطوير ورصف شارع 23 ديسمبر والشوارع الجانبية الموازية على مدار اليوم ، وذلك لتيسير الحركة المرورية، بالإضافة إلى أعمال تجميل جانبي الشوارع، وإعادة رصف وتطوير الشوارع على أعلى مستوى، ضمن خطة محافظة بورسعيد الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف الأحياء.