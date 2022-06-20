مصرع عامل سقطت عليه «شوكة لودر» أثناء رصف الطرق بالمنوفية «صور»

شهدت مدينة تلا في محافظة المنوفية، قبل قليل، مصرع عامل سقطت عليه «شوكة لودر» أثناء إصلاحه، لاستكمال العمل في رصف شوارع مدينة تلا، وجرى نقله إلي المستشفي لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه فارق الحياة .

مصرع عامل في مدينة تلا وحزن بين الأهالي

ونفي مصدر مسؤول في الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن يكون العامل المتوفي من الموظفين في الوحدة المحلية، مشيرا إلي أن العامل المتوفي كان يعمل في إحدى الشركات الخاصة التي تقوم برصف الطرق والشوارع، وتم نقله جثة العامل إلي مستشفى تلا والتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

شهود عيان يكشفون تفاصيل الواقعة

وأكد شهود عيان من أهالي مدينة تلا بالمنوفية، أن العامل كان يقوم بإصلاح اللودر وكان يجلس أسفله واثناء إصلاحه سقطت عليه «شوكة اللودر»، موضحين أن الأهالي والعاملين معه تجمعوا حوله لمحاولة إنقاذه لكنه فارق الحياه، وجرى نقله إلي المستشفى.

وأشار الأهالي إلى أن العامل مقيم بمحافظة الفيوم، وجري إبلاغ أسرته بوفاته، مشيرين أنه توفي أثناء العمل كشهيد للقمة العيش، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .