حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات ومتابعة أعمال رصف الطرق بالجيزة

تواصل أجهزة أحياء ومدن ومراكز محافظة الجيزة، حملاتها المكبرة صباحا ومساء لمواجهة التعديات والبناء المخالف، ورفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشارع الجيزاوي.

كلبشة جميع السيارات المخالفة بالجزيرة الوسطى

وأعلنت محافظة الجيزة شن أجهزة حي الطالبية، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات لعدم السماح بتعدي المركبات على أرصفة المشاة والجزر الوسطى، وبمتابعة من الدكتور أشرف تامر، رئيس الحي، وذلك في شارع عثمان محرم لكلبشة جميع السيارات المخالفة بالجزيرة الوسطى والتي تقوم بالانتظار في الأماكن غير المخصصة وتحصيل غرامات فورية.

حملات على المنشآت التي تمارس أنشطة تمثل خطرا على المواطنين

وكشفت محافظة الجيزة في بيان، قيام أجهزة حي الهرم بشن حملات على المنشآت المخالفة والتي تمارس أنشطة تمثل خطرا على السلامة العامة للتأكد من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، لافتا إلى ضبط ورشة حدادة بالعقار رقم 28 منطقة «د هضبة الأهرام» بالمخالفه للقانون، وبها كميات من الأخشاب والمواد اللاصقة دون استيفاء عناصر الأمان، مما يشكل خطرا على السلامة العامة، وتم غلق الورشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إيداع جميع المصادرات بمستودع الإشغالات

واستجاب حي جنوب الجيزة برئاسة المهندس طه عبد الصادق، لشكوى الأهالي من خلال تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بنطاق بقطاع المنيب واستمرار التصدي للإشغالات التي تعوق الطريق العام، لافتا إلى أنه تم رفع إشغالات شارع ربيع الجيزي بميدان المنيب سور السكة الحديد وسلم المشاة بميدان المنيب، إضافة إلى رفع محتويات مخبز سوري بدون ترخيص بشارع محمد عبد الباسط، إلى جانب غلق مصنع بلاستيك شارع أبوعطية من شارع المجزر الآلي بسبب عدم التزامه بإجراءات السلامة العامة، وتم إيداع جميع المصادرات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متابعة أعمال تطوير ورصف الطرق بمركز البدرشين

من جانبه، تابع محمد نور، السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، أعمال التطوير بطريق سقارة السياحي ومنطقة المثلث وأعمال التوسعة والتدبيش بطريق المنطقة الأثرية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين تمهيدا لأعمال الرصف.

وشملت الجولة التفقدية التي رافقه خلالها محمود زين، رئيس مركز ومدينة البدرشين، معاينة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع الداخلية بقرى سقارة وميت رهينة، إلى جانب متابعة أعمال الرصف والتطوير بطريق ميت رهينة السياحي وشوارع بورسعيد وعمرو بن العاص والنيل السعيد.