بدرية طلبة توجه رسالة خاصة للمسيئين إليها: شكرا لكم أيها الأشرار

حرصت الفنانة بدرية طلبة، على توجيه رسالة خاصة لكل من تحدث فى حقها، وذكرها بكلمات سيئة، من خلال صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقالت الفنانة بدرية طلبة فى منشورها: «بشكر كل شخص غلط في حقي ووراني أيام صعبة، وأي بني أدم قابل الخير مني بشر، وبخص بالشكر أغبى مخلوقات عاملتني بقسوة وحقد وغل».

بدرية طلبة توجه رسالة خاصة

وتابعت «طلبة» قائلة: «بشكر كل الصعوبات والعقبات اللي زرعتوهالي في بدايه طريقي في حياتي الشخصية والمهنية، مسمحاكم من قلبي، وجميلكم فوق راسي، عمري ما أنساه، لآنكم كنتو سبب في الاسم والخير والنعمة اللي ربنا مَن عليا بيها، وبقى بيتقال قدامي وفي ضهري، أجمل كلام ممكن حد يسمعه عن نفسه كلام بيفرحني ويسعدني».

وأضافت: «ست محبوبة جواها خير يساع العالم، عندها قلب طفل نقي، وضمير مرتاح، وبتحب الخير للكل، راضية وجواها حب وطيبة، متصالحة مع نفسها، شكرا أليكم أيها الأشرار».

آخر أعمال بدرية طلبة

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة، كانت شاركت مؤخرا في العرض المسرحي «الليلة الكبيرة»، الذي تم عرضه ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، وشاركت فى بطولته بجانب نيكول سابا ومحمود عبد المغني ومحمد عبد الرحمن وميريهان حسين ومحمود الليثي وياسر الطوبجي وأمير صلاح وطه دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج بتول عرفة.

وكانت الفنانة بدرية طلبة، ظهرت مؤخرا فى «فوتوشوت» جديد، وهى ترتدي فستان زفاف، وتصدرت من خلاله ترند مواقع التواصل الاجتماعي.