قصور تاريخية مفتوحة للزيارة مجانا وبأسعار رمزية.. «اعرف تاريخ بلدك»

إذا كان موقعك الجغرافي في العالم دولة عريقة مثل مصر، فمن المتوقع أن تتواجد في ملُتقي للثقافات المختلفة، وهذا ما تعكسه «مدينة القاهرة»، طبقا للحضارات العديدة التي مرت بها، وتظهر معالم كل حضارة بوضوح من خلال المباني التي شيدتها تاركة لنا تحف فنية حقيقة يتطلع العالم إلى رؤيتها.

وإذا كنت من محبي التاريخ فستعرض لك بوابة الوطن أبرز القصور التاريخية المفتوحة للزيارة.

القصور التاريخية المفتوحة للزيارة

1- قصر البارون (القصر الذي لا تغيب عنه الشمس):

- يمكنك تسميته القصر المتحرك، حيث تم تشييده على قاعدة خرسانية محمولة على «رولمان بيلي» تدور على عجلات، ليلف القصر كل ساعة حتى تتمكن شرفته من تتبع الشمس خلال ساعات النهار.

- شيّد المليونير البلجيكي «البارون ادوارد» القصر عام 1911، ويتكون من طابقين ويحتوي على 7 حجرات.

- يفتح القصر أبوابه في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

- سعر التذكرة 100 جنيه للسائحين و50 جنيها للطلاب الأجانب، و20 جنيها للمصريين، و10 جنيهات فقط.

2- قصر السلطانة:

- ملك زوجة الأمير حسين كامل، حيث أمر الأمير المهندس البلجيكي «إدوارد إمبان» بتشييد القصر لتقيم السلطانة ملك هي وبناتها في القصر، بعد ذلك تحول القصر إلى مدرسة بعد وفاة الأمير في الستينيات، وتم تسجيل القصر كمبنى أثري ضمن الآثار الإسلامية والقبطية عام 2000.

- انتهت وزارة السياحة والآثار من ترميم القصر ليستعيد رونقه من جديد استعدادا لاستقبال الزوار، ليصبح وجهة سياحية جديدة، وسيتم الإفصاح عن موعد الافتتاح قريبا.

- يقع القصر في شارع العروبة، هليوبوليس، بحي مصر الجديدة.

3- قصر عائشة فهمي (القصر الوردي):

طلب علي بك فهمي عام 1907 من المصمم الإيطالي أنطونيو لاشاك، تصميم القصر على الطراز الأوروبي، لترث عائشة فهمي القصر عن والدها في وقت لاحق.

- يشغل القصر مساحة تبلغ 2700 متر مربع ويتكون من طابقين وبدروم وسطح، ويتواجد في الطابق الأول العديد من الغرف المخصصة لعرض لوحات الفن التشكيلي.

- يقع قصر عائشة فهمي في الزمالك شارع 26 يوليو.

- يفتح القصر يوميا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة، والدخول مجانا.

4- متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل:

أوصى الأمير محمد علي توفيق بتحويل القصر إلى متحف، ويتمتع القصر بتصميم معماري فريد، حيث بني على طراز إسلامي حديث، ويحتوي على «سراي الاستقبال، برج الساعة، السبيل، المسجد، متحف الصيد، سراي الإقامة، سراي العرش، المتحف الخاص، القاعة الذهبية، والحديقة».

- يفتح القصر أبوابه من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

- سعر التذكرة 100 جنيه للسائحين، و50 جنيها للطلاب الأجانب، و20 جنيها للمصريين، و10 جنيهات للطلبة.

- يقع القصر في جزيرة منيل الروضة بالقرب من قصر العيني.

5- قصر عابدين:

- كان القصر مقرا لحكم البلاد بداية من 1874م حتى 1952، وجرى تصميمه علي يد المهندس الفرنسي «دي كوريل روسو»، ويتكون القصر من طابقين ويحتوي الطابق العلوي على السلاملك والحرملك، أما الطابق الأرضي فيضم حديقة القصر وصيدلية يقابلها المطبعة الملكية، كما يضم مكتب للملك فاروق.

- يستقبل قصر عابدين الزوار بدايةً من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً.

- سعر التذكرة للسائحين 100 جنيه وللطلاب الأجانب 50 جنيها، وللمصريين 20 جنيهًا، وللطلبة 10 جنيهات فقط.

- يقع قصر عابدين في ميدان الجمهوريّة، وقريبا من المتحف المصري.