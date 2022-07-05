مديرة قصر البارون تحكي رحلة تشييده حتى تسجيله كأثر بعد «50 سنة إهمال»

قالت بسمة سليم مديرة قصر البارون، إنَّ قصر البارون شيده المهندس ورجل الأعمال البلجيكي البارون إدوارد إمبان، الذي حضر إلى مصر عام 1904، إذ أسس حي هليوبوليس أحد أهم أحياء وأهم التجارب العمرانية الفريدة.

أول قصر على الطراز الهندي بالشرق الأوسط

وأضافت مديرة قصر البارون في حوار مع الإعلامي محمد أيمن في برنامج «سواح» على «راديو مصر»، أنَّه بعد إنشاء حي البارون عام 1907، جرى إنشاء قصره على طراز المعادن الهندوسية، كأول قصر يتمّ إنشائه على الطراز الهندي في الشرق الأوسط.

وأوضحت أنَّ القصر طرازه المعماري فريد، إذ تعد تكنولوجيا البناء في فترة إنشائه طفرة كبيرة، منوهة إلى أنَّ البناء تمّ بطريقة القوالب والإسطنبات بأكثر من 30 ألف قطعة تمّ جلبها من فرنسا، وتركيبها على الواجهات مثل قطع «الليجو»، مشيرة إلى أنَّ البارون كان لديه فكر ورغبة إلى لفت الأنظار للحي الجديد الذي أنشأه.

«عقد هبة» لوزارة الآثار

وأوضحت مديرة قصر البارون أنَّ البارون عاش داخل القصر مع ابنه وأحفاده، ثم بيع بالمزاد العلني، إذ سكنت به أسرتين بعد ذلك قبل أن يدخل في فترة طويلة من الإهمال تجاوزت 50 عامًا.

ولفتت إلى أنَّ الحكومة المصرية عملت على تعويض الملاك الجدد للقصر عام 2005، إذ قدمت أرض لهم بالتجمع الخامس، واستلمت هيئة المجتمعات العمرانية القصر، قبل أن تقدمه بـ«عقد هبة» لوزارة الآثار عام 2007، التي كانت في ذلك الوقت المجلس الأعلى للثقافة والآثار، لافتة إلى أنَّ القصر تمّ تسجيله كأثر عام 1993.