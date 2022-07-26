اختبارات القدرات للكليات 2022.. هل تعاد حال الرسوب؟

انتظمت أعمال اختبارات القدرات للكليات في يومها الثاني وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، فهل يمكن إعادة اختبار القدرات في حالة رسوب الطالب؟ وما عدد الطلاب الذين سجلوا في الاختبارات حتى الآن؟

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي، إنه لا يحق للطالب الذي يرسب في اختبارات القدرات للكليات إعادتها، موضحا أنه يمكن للطالب التقديم على الاختبار لأكثر من كلية، لافتا إلى أن الاختبارات تسير بصورة منتظمة حتى الآن.

كم عدد الذين سجلوا في اختبارات القدرات للكليات؟

وأضاف «عطا» لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات وجه بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء الاختبارات بالتنسيق مع الكليات، مؤكداً أن عدد الطلاب الذين سجلوا الاختبارات 55 ألف طالب وطالبة.

هل توجد كورسات تأهيليلة لاختبارات القدرات للكليات

ونوه المشرف على قطاع التنسيق، أنه يتم تصحيح اختبارات القدرات للكليات بشكل يومي وفق الضوابط العامة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، لافتاً إلى أنه لا توجد أي كورسات تأهيلية لهذه الاختبارات ويمكن للطالب الاستفادة من المعلومات والارشادات المدونة على موقع وزارة التعليم العالي.

من جانبه، قال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن عدد الطلاب الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية 420 طالبا، موضحاً أن الذين أدوا الاختبارات اليوم 20 طالباً وسط كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أن الجامعة كثفت من استعداداتها لاستقبال الطلاب، لافتاً إلى أن الأسبوع الأول من الدراسة تهتم فيه الجامعة بتعريف الطلاب ببرامج الكلية والتخصصات وفرص العمل وآلية التأهيل لها خلال فترة الدراسة.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات للكليات

الخطوة الأولى

ادخال رقم الجلوس والرقم القومى والرقم التأكيدى ثم الضغط على زر «دخول».

الخطوة الثانية

مراجعة البيانات وتحديد الكليات المطلوبة للاختبار بها ثم الضغط على زر «حفظ وطباعة الإيصال».

الخطوة الثالثة

مراجعة الاختيارات والتأكيد عليها ثم النقر على المربع بجوار كلمة «أقر بأن الرغبات المسجلة صحيحة ولن يمكننى التعديل بعد ذلك» ثم الضغط على زر «موافق».

الخطوة الرابعة

طباعة الايصالات التي تحتوي على تاريخ وميعاد.