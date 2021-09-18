انطلاق اختبارات القدرات لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات

انطلقت اليوم أعمال اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، التي من المقرر أن ينتهي التسجيل لها الاثنين المقبل، وتنتهي فعليا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لطلاب الدبلومات الصناعية بعدد من التخصصات، وكذلك طلاب المدارس الثانوية الفندقية والسياحة والفنادق والتمريض وكليات الجامعات التكنولوجية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات يبدأ بعد انتهاء اختبارات القدرات

و قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، إن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات سينطلق بعد الانتهاء من اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات لطلاب الدبلومات الفنية، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة إجراء الاختبارات، منوها إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل 24 ساعة لاستقبال رغبات طلاب الراغبين في إجراء اختبارات قدرات الكليات.

10% أماكن مخصصة لهم بالجامعات الحكومية

وعن الأماكن المتاحة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات، أوضح أن الأعلى للجامعات خصص نسبة 10% مقاعد من كليات الجامعات الحكومية لطلاب الشهادات الثانوية المختلفة سواء الفنية الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المدارس، منوها إلى أن هناك العديد من المعاهد والكليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية.

وحذر السيد عطا طلاب المدارس الثانوية الفنية المختلفة والمسجلين ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات، من المعاهد و الكيانات التعليمة الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية، مؤكدا أن جميع الجامعات والمعاهد والأكاديميات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجودة على الصفحات الرسمية.