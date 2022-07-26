 اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.. اعرف نوعية الأسئلة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، موضحة أن الاختبارات تشمل 3 مجالات رئيسية وهي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والرياضيات، وزمن الاختبار ساعة واحدة ويبدأ في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار عبد هذا الموعد نهائياً.

تفاصيل اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة يشمل حروف الجر وأدوات الربط والمصطلحات الأكثر استخداماً وذلك بالنسبة لمحور اللغة الإنجليزية وبالنسبة لاختبار الحاسب الآلي فهو يشمل أنظمة التشغيل وبرنامج الجداول الحسابية ومحرر النصوص وبرنامج العرض التقديمية وبرنامج قواعد البيانات وشبكات الحاسب الآلي بمختلف أنواعها والإنترنت والبريد الإلكتروني وبرامج مستعرضات الإنترنت.

وأكدت الوزارة أن اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في الحاسب الآلي يشمل أيضاً مقررات ومناهج الحاسب الآلي الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية للمرحلة الثانوية وتكنولوجيا المعلومات التي تخص الحاسب الآلي، لافته إلى أن اختبار الرياضيات يتمثل في قواعد الأسس والجذور والمجموعات أي طريقة السرد والاتحاد والتقاطع والفرق وخصائص الأشكال الهندسية ومحيط ومساحة كل من المربع والمستطيل والمثلث.

شروط النجاح في اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ونوهت الوزارة إلى أن شروط النجاح في اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة هي حصول الطالب على نسبة 60% من اجمالي درجات جميع الاختبارات فيعتبر الطالب لائقاً عند حصوله على 30 درجة من 50، لافته إلى أن الاختبار يشمل 50 سؤالاً «أسئلة اختيار من متعدد وصواب وخطأ.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سار بصورة منتظمة، موضحاً، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني حوالي 420 طالب وطالبة.

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أن الاختبارات جاءت وفق المواصفات الفنية التي حددها الملجس الأعلى للجامعات، وتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة.

سالم: الكلية مستعدة لقبول حوالي 500 طالب بالعام الدراسي الجديد

وقال الدكتور محمود سالم، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إن الكلية مستعدة لقبول حوالي 500 طالب بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 وبها حالياً حوالي 1000 طالب.

وأضاف «سالم» لـ«الوطن»، أن الاتجاه الحالي هو وجود برامج في الكليات وليس أقسام، مؤكداً أنه سيتم افتتاح برنامج للتبريد والتكييف قريباً وبرامج الكلية متخصصة وتواكب احتياجات سوق العمل فبها 5 برامج دراسية يتخصص بها الطالب بداية من التحاقه بالكلية.