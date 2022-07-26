«إعلام القاهرة» تستقبل 1200 طالب في أول أيام «اختبارات قدرات»

بدأت اليوم اختبارات القدرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وسط إجراءات وقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، بينها إلزام الطلاب والطالبات بارتداء الكمامة، وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الاختبارات تقيس مهارات الطلاب الذين لديهم رغبة في الالتحاق بكليات الإعلام، مؤكدة أن الكلية استقبلت في أول يوم لاختبارات القدرات 1200 طالب وطالبة.

تفاصيل أسئلة اختبار القدرات

وأضافت «هويدا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم وضع أسئلة الاختبارات وفق الضوابط العامة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة أن الأسئلة بنظام البابل شيت ويتم تصحيحها إلكترونيًا بشكل يومي وتنقسم إلى جزء متعلق بالمعارف العامة وجزء متعلق بإجادة اللغة الإنجليزية والعربية وبعض الأسئلة المتعلقة بالشخصية وضعها أساتذة علم النفس والاجتماع وجزء خاص بالاستعدادات الإعلامية لدى الطالب ومدة الاختبار ساعة موزعة على كافة الأسئلة.

تقرير يومي بنسب النجاح

وأوضحت الدكتورة هويدا أن المجلس الأعلى للجامعات وفر دليلًا إرشاديًا للطلاب وللكليات وعلى أساسه تم وضع الأسئلة والالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية التي حددها الدليل، لافتة إلى أنه لا توجد أي كورسات تأهيلية قبل انطلاق الاختبارات.

ونوهت عميدة كلية الإعلام إلى إرسال تقرير يومي بعدد الطلاب ونسب النجاح للجنة مشكلة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإرسال نسخة إلى المجلس الأعلى للجامعات.

وشددت على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للاختبارات والاستفادة من الدليل الذي وفره المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، لافته إلى أن الاختبارات تسير بصورة منتظمة حتى الآن، فيما وتفقدت عميدة كلية الإعلام، اللجان الامتحانية للتأكد من جاهزيتها والوقوف على سير الامتحانات.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن بدء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.