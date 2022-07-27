أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 27-7-2022 مقابل الجنيه المصري

يوورو ودينار وريال ودولار أمريكي، عملات تحظى باهتمام المثيرين بشكل يومي، لذا يتابع العديد من الأشخاص أسعار العملات الأجنبية والعربية في المؤسسات العاملة بالقطاع المصرفي المحلي، والبنوك، لتحديد أفضل الأماكن للبيع والشراء.

وتنشر بوابة «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الحالي في البنوك المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.95 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.97 جنيه للبيع و18.87 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي نحو 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع و18.95 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.88 جنيه للبيع و19.26 للشراء، كما سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للعمليات البيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل نحو 19.10 جنيه للشراء و19.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 5.05 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم 5.02 جنيه للشراء 5.04 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 22.62 جنيه للشراء و22.72 جنيه للبيع، ووصل في بنك مصر نحو 22.71 جنيه للشراء مقابل 22.88 للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس اليوم نحو 22.68 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع.