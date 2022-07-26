أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 26-7-2022 مقابل الجنيه المصري

يتابع الكثيرون أسعار العملات الأجنبية والعربية في المؤسسات العاملة بالقطاع المصرفي المحلي، والبنوك، لتحديد أفضل الأماكن للبيع والشراء.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة «الوطن» فيما يلي، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو الحالي في البنوك المصرية، في إطار خدماتها الإخبارية التي تقدمها للقارئ في المجال الاقتصادي، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، كما سجّل بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.95 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.97 جنيه للبيع و18.87 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع و18.95 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، وبالبنك التجاري الدولي والبنك المركزي المصري سجلت العملة السعودية في كلاهما قيمة تصل إلى 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم 5.02 جنيه للشراء 5.04 جنيه بالنسبة لعمليات البيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي نحو 22.79 جنيه للشراء و22.89 جنيه للبيع، ووصل في بنك قناة السويس اليوم لنحو 22.72 جنيه للشراء و22.93 جنيه للبيع، كما سجل ببنك مصر نحو 22.74 جنيه للشراء مقابل 22.91 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.29 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع، كما سجل في بنك قناة السويس نحو 19.44 جنيه للبيع و19.27 للشراء، كما سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.34جنيه للشراء و19.44 جنيه للعمليات البيع.