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«زراعة القاهرة» تكشف حقيقة منشور اللحوم المغشوشة: لم ننشر أبحاث وليس لنا علاقة

كتب:

أحمد أبوضيف
06:29 م | الثلاثاء 26 يوليو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، إن البحث المنشور بعدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «وجود لحوم مغشوشة في مجموعة من الأطعمة المجمدة»، لا علاقة لكلية الزراعة به؛ مؤكدًا أنه لم يصدر رسميًا في أي دورية علمية تابعة للكلية أو الجامعة، أو في أي تقارير رسمية عن الكلية.

عدم مسؤولية الكلية

وأكد عميد كلية الزراعة، في بيان، أن الكلية غير مسؤولة عن ما نشر في المواقع الإلكترونية، لافتًا إلى أنه لا يوجد أطباء يعملون بالكلية كما ذكر الخبر، مشددًا على عدم مسؤولية الكلية عن مضمون ما صدر به الخبر.

وتهيب جامعة القاهرة، بعدم الانسياق وراء كل ما ينشر من أخبار ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تهيب الجامعة بالمواقع الإخبارية، الرجوع إلى المكتب الإعلامي الرسمي للتأكد من مدى صحة أي معلومة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.