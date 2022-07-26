بروتوكول تعاون بين «المتحدة» و«الثقافة» لترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب

وقعت وزارة الثقافة، بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتضمن العرض التليفزيوني لمسرحيات الدولة، وكذلك الحفلات والفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى أنشطة الوزارة في المحافظات المختلفة.

جاء ذلك في إطار الدور الذي تلعبه وزارة الثقافة، لدعم الفن الراقي وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب.

المتحدة تستعين بمواهب شابة

ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستعين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أعمالها الفنية، بمواهب شابة من مسارح الدولة، وأيضا عمل الدعاية اللازمة عبر وسائل المتحدة الإعلامية، لهذه العروض، لتشجيع الجمهور على حضورها.

ومن المقرر أن يشرف فنيا على النقل التليفزيوني لمسرحيات الدولة والحفلات والفعاليات، المخرج الكبير محمد فاضل.