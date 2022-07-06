الشركة المتحدة تطلق قناة القاهرة الإخبارية.. و«الوطن» تنفرد بنشر اللوجو

كشفت «الوطن» عن لوجو قناة الأخبار الجديدة، التي أعلنت عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل عام، وتحمل القناة اسم «القاهرة الإخبارية»، وتنفرد «الوطن» بنشر لوجو القناة.

كما تعلن الشركة، عن تدشين «قطاع أخبار المتحدة»، الذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ويضم «قناة أخبار دولية» يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل.

كما يضم القطاع «قناة أخبار إقليمية» يجرى التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية، فضلا عن تطوير شامل لقناة «إكسترانيوز»، والبناء على النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية، وإطلاق قناة «إكسترا الحدث».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت في مؤتمر صحفي سابق، حضره عدد كبير من مسؤولي الإعلام والصحافة ورؤساء وأعضاء الهيئات الصحفية والإعلامية، وعدد من رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية، عن إطلاق قناة إخبارية جديدة.

وذكرت الشركة، أن الهدف من القناة الارتقاء بمستوى المحتوى الإعلامي في كافة المجالات الإعلامية، وعلى رأسها المجال الإخباري.