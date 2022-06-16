محمد صبحي: الشركة المتحدة حصلت على حقوق عرض مسرحية «نجوم الضهر»

أعلن الفنان محمد صبحي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حصلت على حقوق عرض مسرحيته الأخيرة «نجوم الضهر»، ومن المُقرر عرضها تليفزيونيًا عبر قنوات الشركة خلال الفترة المُقبلة.

وكشف محمد صبحي، خلال المؤتمر الصحفي المُنعقد حاليًا بمدينة سنبل، عن تفاصيل بروتوكول التعاون الذي عقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا، قائلًا: «بيننا تعاون على تقديم عدد من الأعمال المسرحية، حيث يحق لهم الحصول على حقوق المسرحيات التي نتفق عليها».

عروض مسرحية جديدة لـ محمد صبحي

وأوضح محمد صبحي أنه يواصل التحضير على عدد من المسرحيات الجديدة، إحداها تحمل اسم «عندما يحكم الأطفال العالم»، وتدور أحداثها حول أطفال يتحكمون في العالم، وذلك في إطار من التشويق.

وأضاف أنّ المسرحية الثانية الذي يعمل عليها حاليًا، تحمل اسم «عيلة اتعملها بلوك»، تدور أحداثها في الفترة 1927 حتى 2127، حيث ينتهي المشهد الأول بوفاة الزعيم سعد زغلول، مُشيرًا إلى أنّ المسرحية تتحدث عن سلوك المواطنين في تلك الفترة المُمتدة على مدار مائتي عام، ورصد حالهم السياسي والاقتصادي.

موسم جديد من برنامج "مفيش مشكلة خالص"

وأشار محمد صبحي إلى أنه يواصل التحضير للموسم الثالث من برنامج «مفيش مشكلة خالص»، الذي سيضم 10 حلقات فقط، موضحًا أن موعد عرضه لم يتحدد بعد.