يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات وإجراءات التقديم للالتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات 2022، وذلك بعدما صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بها من خريجي الثانوية العامة والأزهرية، والطلبة الجامعيين المحاربين والمتخصصين.

خطوات وإجراءات التقديم للالتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات 2022

وتقدم «الوطن» في السطور الآتية، خطوات وإجراءات التقديم للالتحاق بـ الأكاديمية العسكرية والكليات 2022، وفق ما أعلن عنه اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، منها:

طلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين

1- أولى الخطوات هي تسجيل البيانات الابتدائية على موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على هذا الرابط.

2- فتح باب تسجيل البيانات في موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات اعتبارا من اليوم.

3- يستمر تسجيل البيانات الابتدائية على الموقع حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

4- عقب إتمام تسجيل الإجراءات، يتم إرسال موعد بميعاد سحب ملف التقدم إلكترونياً، بهدف تقليل الكثافات اليومية المترددة على مكتب التنسيق.

5- تبدأ فترة سحب الملفات من 30 يوليو الجاري، وحتى الخميس 8 سبتمبر المقبل من مكتب التنسيق بـ الكلية الحربية.

6- سيجري من يسحب ملف القبول اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في يوم سحب الملف.

الطلبة المتخصصين

1- بدء تسجيل بياناتهم على موقع التنسيق اعتبارا من يوم 7 سبتمبر المقبل، وحتى 20 سبتمبر.

2- سيتم إخطارهم بموعد سحب الملف إلكترونياً.

3- تبدأ فترة سحب الملفات من مكتب التنسيق في مصر الجديدة بالكلية الحربية.

4- سيتم فتح باب سحب الملفات لتلك الفئة من 10 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر.