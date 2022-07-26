تفاصيل أول دواء لعلاج كورونا بالصيدليات.. لا يوصف للحالات الشديدة

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، إن المضاد الفيروسي لعلاج كورونا موجود بالفعل في الصيدليات، لكنه كان يصرف بحذر لحين اعتماده للعلاج، لافتا إلى أنه يعتبر أول دواء متخصص لعلاج هذا الفيروس، والعلاجات السابقة كانت مجرد مضادات فيروسية تعالج الكورونا وبعض الأمراض الأخرى.

الدواء متاح في كل الصيدليات

وأوضح «سالم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هذا العلاج موجود في كل الصيدليات، لافتا إلى أن المضادات الحيوية لا تعالج فيروس كورونا، لكنها تنشط المناعة وترفع مستواها بشكل عام لمقاومة الفيروس، وتواجه العدوى البكتيرية التي تصاحبه.

الدواء الجديد يعالج كورونا فقط

وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن الدواء الجديد يعالج كورونا فقط، ولا يمكن وصفه لعلاج أي أمراض أخرى، موضحا أن تغيير بروتوكول العلاج جاء ليتضمن الدواء الجديد، خاصة أن أدوية علاج هذا الفيروس توصف لمريض محدد حسب حالته الصحية، والدواء الجديد مصري التصنيع عبر أكثر من شركة وليست شركة واحدة.

وأكد الدكتور أيمن السيد سالم، أن هذا الدواء سيطرح في السوق المصري ليستعمل في مواجهة المرض ويتم استعماله منذ بداية الإصابة به، ويعالج الحالات الخفيفة وبعض الحالات المتوسطة، ولكنه لا يوصف للحالات الشديدة، متابعا «على المريض أن يستشير طبيبًا لتلقي هذا الدواء، خاصة أن المتحور الحالي السائد في مصر والعالم أبرز أعراضه حرقان الحلق وصعوبة البلع والإسهال.