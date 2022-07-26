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طرح أول مُضاد فيروسي لعلاج «كورونا» في الصيدليات بـ 420 جنيه

40 كبسولة في العلبة الواحدة يتم تناولها على مدار 5 أيام

كتب:

مريم الخطري
11:59 ص | الثلاثاء 26 يوليو 2022
دواء «مولنوبيرافير إيفا فارما»

دواء «مولنوبيرافير إيفا فارما»

بدأت الصيدليات المصرية استقبال دواء «مولنوبيرافير إيفا فارما»، أول مُضاد فيروسي في العالم يستهدف فيروس كورونا المستجد ومتحوراته خصيصاً، بعد ثبوت نجاحه في علاج المرضى داخل مصر وخارجها، ما دفع الجهات المسئولة للموافقة على طرحه في الصيدليات، لاستخدامه في علاج المرضى المعزولين منزلياً.

40 كبسولة في العلبة الواحدة

ويضم دواء «مولنوبيرافير إيفا فارما»، 40 كبسولة في العلبة الواحدة، تُستخدم في «الكورس العلاجي»، للمريض لمدة 5 أيام، بتكلفة 420 جنيهًا للعبوة، وهي الفترة التي يحتاجها المريض للتغلب على فيروس كورونا ومتحور «أوميكرون» السائد في مصر والعالم حاليًا.

ووافقت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التابعة لوزارة الصحة والسكان، على إدراج دواء «مولنوبيرافير إيفا فارما»، في وقت سابق، للبروتوكولات العلاجية التي يتناولها المرضى في العلاج من فيروس كورونا، ليتم صرفها من صيدليات المستشفيات، قبل الموافقة على طرحها بالصيدليات العامة.

 8 كبسولات يومياً

وتضم الكبسولة الواحدة من الدواء 200 مجم من المادة الفعالة، ويتناول المريض 8 كبسولات من هذا الدواء يومياً بواقع 4 كبسولات صباحاً، ومثلهما مساءًا، بإجمالي 40 كبسولة للمريض الواحد عل مدار 5 أيام.

كانت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، صرحت بأن الدواء يمكن وصفه لمرضى كورونا، خصوصاً المعرضين لمخاطر عالية من الحالات البسيطة والمتوسطة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.