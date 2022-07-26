إصابات «كورونا» تقترب من 576 مليون حالة عالميا

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم من تسجيل 576 مليون حالة، وسجلت الحالات، منذ ظهور الفيروس في أواخر عام 2019، 575 مليونًا و879 ألفًا و848 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و404 ألفًا و837 حالة وفاة، بينما تعافى 545 مليونا و848 ألفا و153 حالة، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».

الصين تسجل 98 إصابة بـ«كورونا» في بر البلاد الرئيسي

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الثلاثاء، 98 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في بر البلاد الرئيسي، بينها 37 في قانسو و 32 في قوانجشي و 16 في سيتشوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، إن البلاد سجلت 99327 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 353 حالة وافدة من الخارج، و17 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19346764 حالة ، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24907 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

خضوع ما لا يقل عن 260 مصابا آخرين للعلاج في كوريا الشمالية

وفي الجارة الشمالية سجلت السلطات الصحية، أكثر من 30 إصابة بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليه سلطات «بيونج يانج»، اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الحالات إلى أكثر من 4.77 ملايين حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء 99.99%، ويخضع ما لا يقل عن 260 مصابا آخرين للعلاج.

واعتبارًا من 5 يوليو الجاري، بلغ عدد وفيات الفيروس في كوريا الشمالية، 74 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن البلاد تركز كل الجهود لضمان أقصى درجات الأمان في عمل مكافحة الفيروسات مع إيلاء اهتمام شديد للأزمة الصحية العالمية من «كورونا» و«جدرى القردة».