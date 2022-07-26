مصرع شاب في ظروف غامضة بأسوان.. والتحريات الأولية: شبهة جنائية 

عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب لقي مصرعه في ظروف غامضة، وذلك في منطقة قرية السلسلة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة إدفو، يفيد ورود بلاغ من المستشفى التابعة لدائرة المركز، باستقبال جثة هامدة لشاب أثناء تواجده بقرية السلسلة.

انتقال رجال المباحث الجنائية

ووجه مدير أمن أسوان بانتقال رجال المباحث الجنائية والجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، فيما تم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ويكثف ضباط المباحث بمديرية أمن أسوان من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، فيما يتم فحص المنطقة بالكامل للوصول لأي كاميرات مراقبة قريبة من مكان الواقعة.

مصرع فتاة علي يد شقيقها في أسوان

ولقيت فتاة مصرعها، الأسبوع الماضي، في قرية أبو الريش بمركز أسوان على يد شقيقها في ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثمان.

وتلقى مدير أمن أسوان إخطارا بمقتل فتاة على يد شقيقها طعنًا بسلاح أبيض بمنطقة نجع القرود، في قرية أبوالريش بمركز أسوان، في ظروف غامضة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، فيما تم التحفظ علي الجثمان وإخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان.