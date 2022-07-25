بدء التسجيل في اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان

يسعي العديد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان إلى التسجيل في اختبار القدرات الخاصة بعدد من الكليات التي تضمها جامعة أسوان، والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي.

بدء تسجيل اختبار القدرات بجامعة أسوان

وتشهد جامعة أسوان بداية تسجيل اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2022_2023 اليوم 25/7 والتي تستمر حتى 6/8 الشهر القادم ويأتي ذلك بالتزامن مع إجرائها في مختلف كليات الجامعات والمعاهد، حيث يحصل كل طالب علي موعد محدد لإجراء الاختبارات الخاصة به.

الكليات التي تجري اختبار القدرات بجامعة أسوان

ويجري اختبار القدرات في عدد من كليات جامعة أسوان وهي كلية الفنون الجميلة «فنون وعمارة، والتربية النوعية والتربية الفنية، والتربية النوعية، وكلية التمريض، والتربية الرياضية»

وتشهد جامعة أسوان إجراء اختبارات القدرات في المواعيد التي يتم تحديدها للطلاب مرة واحدة فقط لكل نوع من أنواع القدرات، حيث أنه لا يسمح للطالب الراسب إعادة الإختبار مرة أخرى سواء في نفس الكلية أو الكليات الموازية في الجامعات الأخرى.

ويجري اختبار القدرات لكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان من خلال الكشف الطبي المبدئي على القلب والصدر، قياس الطول والوزن، كما يتم معرفة القوام ويحدد لائق أو غير لائق (لائق/غير لائق).

استخدام الأجهزة في اختبار القدرات

ويجري العمل اختبار القدرات المهاري الخاص بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان من خلال استخدام اختبار واحد فقط دون استخدام أي أجهزة أو أدوات، ويعتمد ذلك كمؤشر لقياس اللياقة البدنية الخاص بالطالب.

ويكون شرط النجاح في اختبار القدرات حصول الطالب على نسبة 60%من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق وتمكنه من الالتحاق بكلية التربية الرياضية وغيرها من التي تحتاج إلى اختبار.