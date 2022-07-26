زراعة 70 شجرة بمنطقة الصعايدة وطريق مصر أسوان الزراعي بدشنا

زرعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا 70 شجرة جديدة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وإنشاء الحدائق العامة والمتنزهات بالمدينة في إطار مبادرة «دشنا بثوبها الجديد» التي أطلقتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وذلك تماشياً مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

تفاصيل زراعة 70 شجرة

وأوضح أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، أنه جرى البدء في زراعة 70 شجرة «فيكس» بمنطقة الصعايدة بالحديقة العامة التي تنفذها الوحدة المحلية في منطقة الصعايدة، وكذلك زراعة الأشجار على جانبي طريق مصر أسوان الزراعي بدشنا تجميلاً لمدخل المدينة الرئيسي، علاوه على السعي المستمر في زراعة الأشجار والحدائق العامة في ميادين دشنا، ولاسيما حس وتكليف رؤساء قرى مركز دشنا بضرورة زراعة الأشجار والنظافة العامة في قرى المركز، مثمناً دور إنشاء الحدائق وزراعة الأشجار على المظهر العام ونفوس المواطنين.

زراعة 100 شجرة أخرى

ويذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا قد قامت بزراعة 100 شجرة نهاية الشهر الماضي بكل من ميدان حلاوة ومزلقان حلاوة وكورنيش النيل ومدخل المدينة الشمالي وكذلك اماكن متفرقة بالمدينة، وذلك حفاظاً على المظهر العام والحضاري للمدينة، وتماشياً مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.