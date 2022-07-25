«مياه أسوان» تعلن موعد إجراء الاختبارات العملية لوظيفة سائق

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن انتهاء اليوم الأول من إجراء الاختبار العملي لـ170 متقدما لشغل وظيفة سائق «سيارات ومعدات» بنظام التعاقد، وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 من إجمالي 513 متقدما على أن يتم إجراء اختبار 170 متقدما غدا، و163 متقدما بعد غد الأربعاء، بمحطة التنقية 1 بكيما.

اختبار في القيادة ومبادئ الميكانيكا للمتقدمين لوظيفة سائق

وقالت شركة مياه الشرب بأسوان، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاختبارات العملية للمتقدمين لشغل وظيفة سائق «سيارات ومعدات» بنظام التعاقد، وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021، تشمل اختبار في القيادة ومبادئ الميكانيكا، ويخضع لها 513 ممن استوفوا أوراقهم المطلوبة.

إتاحة تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين

وأكدت الشركة، أنه يتم إجراء الاختبارات العملية للمتقدمين لشغل وظيفة سائق وسط تعليمات مشددة، من العميد مهندس يحيى أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتوفير المناخ المناسب للاختبارات على الجانب العملي والنفسي أيضا للممتحنين، وكذلك تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع.

8 شروط مطلوبة للتعيين لوظيفة سائق

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عدد من الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لوظيفة سائق بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 وهي كالتالي:

- ألا يزيد سن المتقدمين لشغل الوظيفة عن 35 سنة في أول شهر ديسمبر الجاري.

- التقديم بالمؤهل الدراسي «الإعدادية- الابتدائية- محو الأمية»

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- الحصول على رخصة قيادة درجة «ثانية- ثالثة»

- اجتياز الكشف الطبي.

- العمل بنظام العقد المؤقت والحصول على جميع مميزات العاملين بالشركة.

- العمل بنظام الورديات في أي موقع من مواقع الشركة.

- من المقيمين إقامة دائمة بمحافظة اسوان بإحدى المراكز التابعة لها «أسوان- كوم أمبو- أدفو»، طبقا للثابت بالرقم القومي بتاريخ أول شهر نوفمبر الماضي.