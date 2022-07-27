مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجهات حكومية في شمال سيناء 17 أغسطس

حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية إحدى هيئات وزارة المالية يوم الأربعاء الموافق لـ 17 أغسطس الحالي، موعداً لعقد جلسة مزاد علني لبيع سيارات مملوكة لجهات حكومية مختلفة تابعة لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

ووفقاً للموقع الرسمي للهيئة العامة للخدمات الحكومية على الإنترنت أكدت على عقد جلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق لـ 17 أغسطس المقبل لبيع مجموعة من لوطات السيارات المملوكة لمجموعة من الجهات والهيئات بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

السيارات مملوكة لجهات حكومية

وتابعت «الخدمات الحكومية» أن السيارات المدرجة للبيع في جلسة المزاد العلني مملوكة لمديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مديرية الإسكان والمرافق بالعريش وقطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء والمديرية المالية بالقنطرة شرق في مدينة العريش.

وأضافت «الخدمات الحكومية» أن قيمة كراسة شروط حضور جلسة مزاد 17 أغسطس المقبل تصل قيمتها إلى 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في حي الدقي بمحافظة الجيزة حتى يوم عقد جلسة المزاد العلني.

وشددت «الخدمات الحكومية» إحدى هيئات وزارة المالية على أن كراسة شروط المزاد شرط أساسي لدخول قاعة المزاد العلني المقرر عقده بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة.

كما نوهت «الخدمات الحكومية» بأن إظهار إيصال يفيد دفع قيمة التأمين المؤقت لدخول جلسة مزاد يوم الأربعاء الموافق لـ 17 أغسطس المقبل شرط أساسي لدخول قاعة المزاد، ولفتت إلى أنه قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه يمكن استرداد القيمة قبل انتهاء فعاليات جلسة المزاد في حالة عدم رسو المزاد على صاحب التأمين المؤقت بينما يتم رفع القيمة لتعادل 30% من إجمالي قيمة المزاد على أن يتم استكمال باقي الـ 70 % في غضون أسبوعين من انتهاء جلسة المزاد العلني.