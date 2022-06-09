محافظ قنا يتابع سير العمل داخل مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي غيّرت قرية المراشدة بمركز الوقف، خاصة مع بدء تشغيل مجمع الخدمات الحكومية، كنموذج ساهم في توفير الحياة الآدمية لأهالي المركز.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرها المحافظ بمجمع الخدمات الحكومية للاطمئنان عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورافقه أحمد أبوالمجد مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».

المجمع يضم مكتب بريد وشهر عقاري

وأضاف «الداودي»، أن مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة يعد أول مجمع حكومي على مستوى الجمهورية يتم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله لتقديم الخدمات للمواطنين، عقب افتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لمحافظة قنا في ديسمبر الماضي، حيث يضم المجمع مكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين، ووحدة محلية، مؤكدا أن جميع هذه المؤسسات تقدم خدماتها للجمهور حاليا.

كما اطمئن محافظ قنا من المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومدى رضاهم عنها.

تيسير الخدمات الحكومية

ومن جانبهم، أكد المواطنون في قرية المراشدة بمحافظة قنا، أن مجمع الخدمات الحكومية ساهم في تيسير جميع الخدمات الحكومية التي يحصلون عليها داخل منشأة واحدة، كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه الدائم على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لهم وتقديمها على أكمل وجه.