«الضرائب» تنظم ندوة أونلاين للرد على استفسارات المواطنين والشركات الليلة

تعقد مصلحة الضرائب المصرية، الليلة، ندوة أونلاين لشرح تعامل الأفراد والأشخاص الطبيعية، إضافة إلى الشركات والمؤسسات من الشخصيات الاعتبارية بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باستضافة الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بغرب القناة.

المعاملات الضريبية والحوافز

وبحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يدير الندوة الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بإدارة غرب القناة، للإجابة عن استفسارات وتساؤلات الممولين والمواطنين، بشأن المعاملات الضريبية والحوافز والتسهيلات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

في سياق متصل، بدأت مصلحة الضرائب الإجراءات اللازمة لبدء مخاطبة الشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثامنة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تضم 4 مراحل فرعية مقرر تفعيلها في 15 سبتمبر المقبل على 4 مراحل، وفقا للقرار رقم 323 لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمني لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، وفقا لقائمة الممولين المعلن عنها على موقع مصلحة الضرائب المصرية.

بدء تنفيذ المرحلة الثامنة من الفاتورة الإلكترونية منتصف سبتمبر المقبل

وتابعت مصلحة الضرائب، أنّ المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، بتنفيذ المرحلة الثامنة اعتبارًا من 15/9/2022، ونفذت مصلحة الضرائب في منتصف شهر يونيو الماضي المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا للقرار رقم 619 لسنة 2021 بسرعة التسجيل الذاتي للمبيعات والمشتريات بشكل لحظي والحصول على الختم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.