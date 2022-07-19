«متحدث الكهرباء»: ترشيد الاستهلاك يقلل الفاتورة بنسبة 25%

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن حجم الأحمال في الصيف للكهرباء يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء؛ لذا يجب تقليل استهلاك التكييف، مبينا أن الكهرباء في مصر تكفي كل الاحتياجات ولا يوجد قطع فيها، مشيرا إلى ضرورة متابعة الاستهلاك الشهري من أجل عدم وجود فواتير مرتفعة.

تقليل استخدام الأجهزة

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، أنه يجب نزع الفيشة عند انتهاء استخدام الأجهزة حتى لا تسحب جزءا من التيار الكهربي حتى لو كان بسيطا؛ لأن هذا يدخل تحت بند الاستهلاك ومنها شواحن الموبايلات وغيرها، لافتا إلى أن الأجهزة التي تعمل على تسخين الأشياء تسحب طاقة كهربائية كثيرة.

الأنوار في المنزل

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه لا يجب فتح الأنوار في المكان الذي لا يوجد به أشخاص، مع ضرورة صيانة التكييف حتى لا يستهلك طاقة كهربائية كبيرة، مشيرا إلى أن وضع الثلاجة أيضا يجب أن يكون حسب نصائح الشركة حتى يقل استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن ترشيد استخدام الكهرباء بشكل عام أمر ضروري ومهم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: «الأجهزة الكهربائية عليها ملصق حاليا يوضح نسبة الكهرباء التي تستخدمها وتكون عبارة عن أسهم أخضر وأزرق»، مشيرا إلى أن التكنولوجيا تطورت وأصبح يمكن للشخص مراقبة استهلاك الجهاز للكهرباء، مؤكدا أن ترشيد الكهرباء يعمل على تقليل فاتورة الكهرباء بنسبة تصل إلى 25%.