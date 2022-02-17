ندوة «أون لاين» بمصلحة الضرائب اليوم لشرح تقديم الإقرارات إلكترونيا

تنظم مصلحة الضرائب المصرية اليوم الخميس الموافق لـ 17 فبراير الحالي ندوة وورشة عمل افتراضية «أون لاين» لشرح عمل منظومة الإقرارات الإلكترونية الضريبية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية والشركات والمؤسسات، وكيفية عمل وتقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأفراد والأشخاص الطبيعيين.

منظومة الإقرارات الإلكترونية

وأكدت الضرائب عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام، أنها ستعقد الندوة رقم 216 لسنة 2022 تحت عنوان «منظومة الإقرارات الإلكترونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين» أون لاين في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس.

محاضرون في ندوة الإقرارات الإلكترونية

وأوضحت الضرائب أن الندوة الافتراضية سيحاضر خلالها أشرف الأدفاوي مدير عام قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب وعادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين منطقة جنوب الجيزة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.

وبدأت وزارة المالية الثلاثاء الماضي الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة مطالبة الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة وفقاً للقرار رقم 619 لسنة 2021 بسرعة التسجيل الذاتي للمبيعات والمشتريات بشكل لحظي والحصول على الختم الإلكتروني غبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

وعقدت مصلحة الضرائب الإثنين الماضي الندوة رقم 208 عبر الإنترنت «أون لاين» أيضا لشرح كيفية تقديم ورفع الإقرارات الإلكترونية الضريبية عبر المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية مشيرة إلى مواصلة تقديم الندوات التعريفية وورش العمل في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي.

وأشارت الضرائب إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لدى المصلحة التي أتاحتها الحكومة من أجل سرعة التحول إلى عالم رقمي عبر تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا.