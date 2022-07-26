«الخدمات الحكومية»: 7.2 ملايين جنيه حصيلة بيع 26 لوط سيارات اليوم

بلغت حصيلة الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، من جلسة مزاد بيع سيارات جمارك القاهرة، اليوم، نحو 7.2 ملايين جنيه، في الجلسة التي عقدت بقاعة نادى الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

وكشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية،و في بيان، أن حصيلة بيع 26 لوط سيارات من ماركات وطرازات مختلفة تابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم، نحو 7.2 ملايين جنيه.

وأوضحت الهيئة، أنه تم عقد المزاد على نحو 29 لوط سيارات من ماركات وطرازات مختلفة، بعد ظهر اليوم، بقاعة نادى الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم، أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

إجراء مزاد علني على 26 لوط

وأشارت «الخدمات الحكومية»، إلى أنه تم استبعاد لوط غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود العطاء المناسب للوط، كما تم رفض بيع لوط، وتم إجراء المزاد العلني على 26 لوط سيارات، من طرازات وماركات متعددة، لافتة إلى أن حصيلة إجراء المزاد العلني، بلغت 7 ملايين و265 ألف و460 جنيها.