مليون و734 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني بجمارك القاهرة

أقيمت ظهر أمس الإثنين الموافق 30 مايو 2022 جلسة المزاد العلني الخاصة بسيارات وبضائع جمارك القاهرة بصالة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط.

سيارات ومواتير بمزاد بضائع جمرك القاهرة

وخلال جلسة المزاد اليوم تم الآتي:

1- تم إجراء المزاد على 62 لوط سيارات ومواتير.

1- تم سحب لوط واحد.

2- تم مصادرة تأمين لوط واحد.

2- تم البيع النهائي لـ54 لوط سيارات بمبلغ 11 مليون و436 ألف و840 جنيها.

3- لم يتم بيع 6 من لوط لعدم وجود عطاء.

تعرف على حصيلة بيع مزاد البضائع

وفي مزاد البضائع، تم إجراء المزاد على 62 لوط بضائع عامة، وتم بيع 15 لوط بإجمالي مبلغ مليون و297 ألف و660 جنيها.

وبذلك تكون الحصيلة الإجمالية للمزاد بيع 69 لوط بإجمالي 12 مليون و734 ألف و500 جنيه.

جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط عملية تهريب

وفي سياق متصل، كانت جمارك مطار الغردقة الدولي قد تمكنت من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

كثرة سفر وتردد راكب مصري مشتبه فيه.. قادته للوقوع

وكانت عملية الضبط قد تمت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة قادمة من العاصمة التركية، اسطنبول، على طائرة خطوط الطيران التركية، حيث اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري لكثرة سفره وتردده خلال فترة قصيرة.

ومن خلال إجراءات التفتيش والفحص للراكب المصري المشتبه فيه، تبين وجود 220 عبوة من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان كان يخبئها بين طيات الملابس داخل الحقائب.