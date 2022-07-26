 سمير مرقص: نهدف لوصول الحوار الوطني إلى «روشتة» محددة وترجمتها لإجراء تشريعي

قال الدكتور سمير مرقص، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الأجيال الشابة بحاجة للتعبير عن ذاتها وأصبحت السلطة الأبوية التقليدية غير مرغوب بها، وأضاف «الأولاد بيعملوا بحث على الإنترنت ويعرفوا كل حاجة مش زي زمان ومعدلات الذكاء بتتزايد بسبب التقنيات الحديثة».

«مرقص»: ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا

وأوضح «مرقص» خلال استضافت ببرنامج «مساءdmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أننا أمام أجيال نحتاج إلى الانتباه في التعامل معها وتقديم مساحات معقولة من حرية التعبير، لافتا إلى أن الحوار الوطني راعى ذلك من خلال نافذته الالكترونية لتلقى جميع آراء الشباب.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن المشاركين في الحوار الوطني يشعرون بحجم المسؤولية، ومع اختلاف زوايا الرؤى نصل في النهاية إلى التوافق، ومدونة السلوك أخذت وقتا منا وهو إطار عالمي يعمل به الجميع لوضع الإطار الأخلاقي قبل العمل السياسي بما يضمن نزاهة الحوارات وانعقادها بمستوى لائق.

«مرقص»: مجلس الأمناء هو المنظم للحوار

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه في اللحظات الحوارية الكبري في البلاد نهدف الوصول إلى روشته محددة تترجم في شكل إجراء تشريعي لرئيس الدولة.

وأضاف «مرقص» أن مجلس أمناء الحوار الوطني هم المنظمون للحوار ووضع جدول الأعمال والموضوعات ودعوة المشاركين من حزبين وتخصصات وشخصيات عامة، لافتا إلى أنه درس بعض النماذج المشابهة عالميا المتعقلة بالحوارات، مؤكدا أن مجلس أمناء الحوار الوطني ليس لجنة دستورية لمناقشة مواد دستورية وليس مؤتمرا عمليا لمناقشة القضايا من هذه الزاوية وليس برلمانية لتشريع القوانين وإنما هو آلية حوارية.