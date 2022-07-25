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محمود مسلم

بريد الوطن .. حلول مطروحة للنقاش على مائدة الحوار الوطني

كتب:

الوطن
08:55 م | الإثنين 25 يوليو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحوار الوطني مع جميع فئات الشعب للوقوف على السلبيات التي تواجه المجتمع وإيجاد حلول جذرية، فمن هنا سوف أعرض أخطر السلبيات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن من أجل إيجاد حلول جذرية في هذا الحوار الوطني العظيم. يجب أن يتم ضبط الشارع المصري من حالة العنف والبلطجة الموجودة الآن في كثير من شوارع وميادين مصر. كما يجب أن يخرج قانون الإدارة المحلية إلى النور، ويكون مدوناً فيه مادة تجرم الكذب والتضليل المعتاد من بعض المسئولين، لتجميل وجوههم، ومن يكذب أو يتجمل أو يصرّح بتصريحات صاروخية «فشنك»، يجب أن يحاكم علنياً ويُعزل من وظيفته. ويجب أن يكون هناك اهتمام بالغ بالثقافة، وتكون هناك حصانة حقيقية لكل المكتبات الثقافية وأكشاك الصحف، من أجل النهوض بشباب مصر ثقافياً والحفاظ عليهم من وسائل الإعلام الصفراء. ويجب أن تكون هناك رقابة حقيقية لضبط الأسعار ويكون هناك نشاط ملحوظ لمفتشي التموين ومباحث التموين، كما كان يحدث فى الماضي. وأخيراً يجب أن يكون لوزارة الصحة دور في الرقابة على المطاعم والمقاهي التي تقدم الأغذية والمشروبات للمواطنين، حيث يوجد الآن عدم الاهتمام بالنظافة وتلوث كبير لدى كثير من منافذ الأكل والشرب.

                                                                           طلعت سلامة

                                                                         الزقازيق - الشرقية 

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