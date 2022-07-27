رضا رجب يعلن عدم خوض انتخابات نقابة الموسيقيين ويدعم مصطفى كامل

أعلن الدكتور رضا رجب عدم ترشحه لخوض انتخابات نقابة المهن الموسيقية على كرسي نقيب الموسيقيين والتي من المقرر إجراؤها خلال الأيام المقبلة.

رضا رجب يدعم مصطفى كامل للترشح

قال رجب فى بيان له منذ قليل «يعلن ا.د رضا رجب عدم ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية مؤكدا دعمه للفنان مصطفى كامل».

كان عدد كبير من الموسيقيين قد طالبوا رضا رجب بالترشح لشغل منصب نقيب الموسيقيين بعد أن أقر اتحاد النقابات الفنية بفتح باب الانتخابات مرة أخرى بعد قبول استقالة الفنان هاني شاكر.

استقالة هاني شاكر

كان هاني شاكر قد تقدم باستقالته رسميا فى الثالث من شهر يوليو الجاري مكتفيا بما قدمه للنقابة، بعد مشادة كلامية حدثت بين شعبة الايقاعيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة.