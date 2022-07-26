عضو مجلس «الموسيقيين» لـ مصطفى كامل بعد اتهامات الفساد: يلا نروح للنائب العام

علقت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على التصريحات الأخيرة، التي أطلقها الفنان مصطفى كامل، وتحدث خلالها عن وجود فساد داخل النقابة.

وقالت نادية، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»: «تعليقي الوحيد، إن أي شخص عنده مستندات تثبت صحة كلامه، يتقدم بيها للنائب العام، ويعمل بيها بلاغات ومحاضر ضد الناس اللي أفسدوا، أنا حتى قولت إيدي في إيده، لو هو فعلا عنده مستندات، سواء مصطفى كامل أو غيره، معنديش مانع».

نادية مصطفى ترد على اتهامات الفساد

أضافت نادية مصطفى: «عمري ما هقبل بفساد أو أتستر عليه، لا أنا ولا هاني شاكر، وكل الناس عارفة نزاهتنا، وعارفة إننا طول عمرنا بنحافظ على شكلنا، شكلنا كفنانين، وكبني آدميين حسب تربيتنا».

وواصلت: «بناشد أي شخص معاه مستند ضد حد في نقابة الموسيقيين يقدمه، وأنا من منطلق خوفي على المكان ده، عندي استعداد، وهبقى أول واحدة أقدم معاه للنائب العام، وبقول ده من أول دورة لينا في النقابة».

موقف من نقابة الموسيقيين

تحدثت نادية مصطفى، أنه في إحدى المرات منذ حوالي 5 سنوات، أثار أحد الأشخاص نفس الجدل، حول وجود مستندات معه تدين فساد يجري في النقابة، وطلبها لحضور التحقيق: «قعدنا أول تحقيق ومجاش تاني تحقيق، ولا تالت تحقيق، وكان المفروض بعدها يروح لمجلس تأديب وينفصل، فقولت لهاني شاكر هروح أنا ودكتور رضا رجب، أقابل الشخص ده، لأنه كان عمال يقول مستندات وفساد».

وتابعت: «كلمته وقولتله تعالى نتقابل بره النقابة، وهات المستندات وتعالى، قالي حاضر وروحنا، قولتله فين المستندات قالي أنا قدمتها للنائب العام، والكلام ده من حوالي 5 سنين، من بداية دورتنا الأولى، فين المستندات دي؟ وفين الكلام ده؟ وليه مافيش تحقيق؟ وفي ال’خر مافيش حاجة حصلت».