تعرف على خارطة طريق «الموسيقيين» بعد إعلان فتح باب الترشح لمنصب النقيب

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية «التمثيلية- السينمائية- الموسيقية»، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، في جلسته المنعقدة اليوم، توجيه الشكر للفنان هاني شاكر وقبول استقالته رسميا، من منصبه كنقيب للموسيقيين، فضلا عن فتح باب الترشح للمنصب.

تكشف الوطن فى التقرير ابرز النقاط المقبلة التى سيتم عليها تحديد الفترة القادمة.

علمت الوطن من مصادرها ان مجلس نقابة الموسقيين سيعقد اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبلة للإعلان عن الموعد النهائي لفتح باب المرشحين على منصب النقيب لخلوه بعد استقالة الفنان هاني شاكر.

وعقب اعلان الموعد الرئيسي سيكون هناك لمدة أسبوع فترة لتلقي طلبات الترشح، وفى حال عدم تقدم الا مرشح واحدا سيكون قد فاز بالتزكية، أما في حال تقدم أكثر من مرشح سيتم فتح باب الطعن على الأسماء وعقب الانتهاء منها يتم تحديد الموعد النهائي للانتخابات.

مصطفى كامل وسعيد الأرتيست أبرز الأسماء

يذكر أن حتى الآن لم يعلن أي مرشح عن خوضه للانتخابات على رغم من تواجد طلب من كبار الموسيقيين أمثال حلمي بكر ورضا رجب وعاطف إمام من الفنان مصطفى كامل للترشح، كما أن هناك عدد كبير طالب من سعيد الأرتيست الترشح للنقابة ولكنه أعلن عدم خوضه الانتخابات.

يذكر أن الفنان هاني شاكر كان قد تقدم باستقالته في الثالث من شهر يوليو الجاري بسبب المشادة التي حدثت بين سعيد الأرتيست وأحمد رمضان في مؤتمر إعلان حسن شاكوش الاعتذار.