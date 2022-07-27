4 قرارات هامة لـ«السيسي» دعما لأصحاب المعاشات والموظفين وأسر تكافل وكرامة

إجراءات عديدة وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وذلك بعد اجتماع موسع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي.

أبرز قرارات الرئيس السيسي لدعم محدودي الدخل نرصدها لكم كما يلي

1- ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

2- صرف مساعدات استثنائية لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً ويستفيد من صرف هذه المساعدات الاستثنائية 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً.

3- التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة والمخصصة للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال.

4- قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.