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«الشيوخ» يهنئ «السيسي» بالعام الهجري الجديد: تحيا مصر واحة للأمان

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محمد يوسف
12:30 م | الثلاثاء 26 يوليو 2022
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

العام الهجري الجديد

وقال عبدالرازق في برقيته: «الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لشخصكم الكريم، يطيب لي أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية عليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات».

مصر واحة للأمن والأمان

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: «نرجو من الله أن يحقق على يديكم مزيدًا من التنمية والاستقرار والازدهار، لتحيا مصر دائمًا واحة للأمن والأمان، في ظل قيادتكم الحكيمة، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم».

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