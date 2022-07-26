الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهر لحضور احتفال الأوقاف بالعام الهجري

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1444هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، يوم الخميس 29 من ذي الحجة 1443هــ الموافق 28 يوليو 2022.

حضور المحافظين في الاحتفال

كما أناب جميع المحافظين لحضور الاحتفال كل في محافظته؛ لحضور الاحتفال المشار إليه.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة، عليه وعلى مصر، وأن يزيدها أمنًا وأمانًا وتقدمًا وازدهارًا في ظل قيادته الحكيمة، وأن يوفقنا الحق سبحانه لما يحبه ويرضاه.