موعد زيادة المعاشات القادمة 2023 بنص قانون التأمينات الاجتماعية

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه، عن موعد زيادة المعاشات القادمة 2023، ليؤكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فى تصريحات صحفية له، أنّ قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية يقر زيادة سنوية في كل عام من شهر يوليو، لافتا إلى أنه سيتم صرف الزيادة في موعدها من شهر يوليو العام المقبل 2023.

زيادة المعاشات القادمة 2023.. في يوليو

وعن موعد زيادة المعاشات القادمة 2023، نص قانون المعاشات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على زيادة سنوية للمعاشات كما ورد بالمادة 35 من قانون التأمينات رقم 148، والتي جاءت كالتالي: «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام»، وبناء على ذلك يكون يوليو المقبل 2023 هو موعد زيادة المعاشات القادمة 2023.

صرف زيادة المعاشات

وأشارت التأمينات إلى أنه تقرر صرف زيادة المعاشات 2022 بنسبة 13% اعتبارًا من الأول من إبريل 2022 الماضي، وبحد أدنى 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيهًا، لنحو 10.7 مليون مواطن بتكلفة 3.8 مليار جنيه شهريًا، بتوجيهات رئاسية، لافتا إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه، بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى لقيمة المعاشات، شهد تطورا منذ عام 2014، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للمعاشات كان 450 في عام 2014-2015، ثم تطور إلى 500 جنيه في عام 2016-2017، ثم زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها عام 2018، حتى وصل إلى 900 جنيه عام 2019.