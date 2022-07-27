الرئيس الأوكرانى: قتلنا 40 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

زعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا فقدت ما يقرب من 40 ألف جندي منذ بدء غزوها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضى.

وقال زيلينسكي: «لمدة أربعة أشهر، لم تقدم الدولة الروسية لمواطنيها أي معلومات حول خسائر قواتها في أوكرانيا منذ الحرب».

زيلينسكى: روسيا لم تقدم معلومات لمواطنيها عن خسائرها

وأشار زيلينسكي إلى أن هناك حالة من الصمت التام، لم يُنشر أو يُقال أي شيء في العديد من المقابلات والخطب على المستويين السياسي والعسكري الروسي، وفقا لصحيفة «الجارديان البريطانية».

وأكد الرئيس الأوكراني، أن عدد قتلى الذين فقدهم الجيش الروسي 40 ألف بالفعل منذ 24 فبراير، فيما جرح عشرات الآلاف.

ترشيح أندريه كوستين لمنصب المدعي العام فى البلاد

فى سياق متصل، رشح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أندريه كوستين، وهو مشرع من الحزب السياسي للرئيس، ليكون المدعي العام القادم في البلاد.

وقدم «زيلينسكي»، قدم طلبًا رسميًا إلى البرلمان لكي يصوت البرلمان لتأكيد تعيين كوستين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز».

وسيحل محل إيرينا فينيديكتوفا، التي أقيلت من منصب المدعي العام في وقت سابق من هذا الشهر.