«الغر»: الجامعات الأهلية الجديدة ليس لها اختبارات قبول.. والمصروفات تحت الدراسة

أعلن الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه لم يتم تحديد عدد البرامج الدراسية والتخصصات في الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الحكومية والمقرر افتتاحها العام الدراسي الجديد وعددها 11 جامعة وهي :«أسيوط، بني سويف، المنصورة، الإسكندرية، الزقازيق، حلوان، الإسماعيلية الجديدة، بنها، جنوب الوادي، المنيا، المنوفية».

وقال «الغر»، إن كل جامعة ستبحث موضوع البرامج والتخصصات وسيتم الإعلان عنها مع بدء التنسيق بعد نتيجة الثانوية العامة 2022.

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

أوضح أمين الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لم يتم تحديد قيمة المصروفات الدراسية حتى الآن قائلا: «تحت الدراسة»، مضيفا أنها ليس لها اختبارات قبول.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكد أمين الأعلى للجامعات الخاصة، أن اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سينعقد عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة موضوعات أبرزها وضع الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا وسددوا المصروفات للالتحاق بالجامعات من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تجاوز الـ7000 طالب وطالبة.

وفي سياق متصل، تواصل الجامعات الخاصة استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للتقدم وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.