مجلس «الجامعات الخاصة» يكشف تفاصيل جديدة في التنسيق: نعمل بنظام القبول الحر

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن نظام القبول بالجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مؤكداً أنه يجر حالياً الاستعداد لاستقبال الطلاب بالتنسيق مع مختلف الجامعات والكليات.

وأضاف «الغر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نظام القبول بالجامعات الخاصة هو القبول الحر، أي أن الطالب أو الطالبة يتقدم للكلية أو الجامعة التي يريد الالتحاق بها.

«الغر»: التقديم للجامعات الخاصة إلكترونياً

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن التقدم في هذه الحالة إلكترونياً ويتوقف على 3 أمور رئيسية أولها أن يكون الطالب جادا في التعامل مع موقع التنسيق ومجموعه في الثانوية العامة أعلى من الحد الأدنى للتقديم بالكلية وأن يكون بالكلية مكان شاغر.

وأوضح «الغر»، أنه في حالة استيفاء الطالب لكلافة الضوابط العامة والشروط يُقبل في الجامعة ولابد من تسديد المصروفات الدراسية وبمجرد سداده للمصروفات الدراسية فالجامعة تسجله في التسجيل المركزي ولا يحق له التقدم لجامعة أخرى ولا يستيطع أن يعاد تسجيله مرة أخرى.

الأعداد المستهدف قبولها من حملة الشهادات العربية والأجنبية

وأشار إلى أن هذه العوامل أثبتت نجاحها في تقديم طلاب الشهادات العربية والأجنبية، موضحاً أن عدد الطلاب الذين قدموا حتى الآن من هذه الفئة بلغوا 7000 طالب وطالبة وسددوا المصروفات الدراسية، مؤكداً أن المستدف قبوله من هذه الفئة 16 ألف طالب.

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أن تنسيق الجامعات الخاصة 2022 يبدأ عقب إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022 وانتهاء المرحلة الأولى من التنسيق الحكومي يتم فتح باب القبول، لافتاً إلى أن الجامعات الخاصة حريصة على تقديم خدمة تعليمية تؤهل الطالب لسوق العمل محلياً ودولياً من خلال التدريب وصقل مهاراته بصفة مستمرة.